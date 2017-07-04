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В Пскове 163 водителя наказаны за парковку на местах для инвалидов

С начала 2017 года в Пскове 163 водителя привлечены к ответсвенности за парковку на местах для инвалидов. Об этом сообщил начальник городского УГИБДД Владимир Папорт 4 июля на координационном совещании, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Папорт рассказал, что в ходе рейдов по пресечению парковки на местах для инвалидов выяснилось, что только две организации соблюдают требования ГОСТ («ПИК 60» и «Лента»). «Для остальных мы готовим письма для устранения имеющихся нарушений», - сказал он.

В целом, руководитель ведомства сообщил, что количество ДТП, в том числе с пострадавшими в них детьми, в Пскове снизилось. Всего инспекторы выявили 15 тысяч административных правонарушений, взысканы штрафы на сумму более 5 млн рублей. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 300 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них 63 автомобилиста ранее уже были наказаны за аналогичное нарушение.

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