Псковский ДСК задолжал работникам 26 миллионов

15:57, 04 июля 2017, ПАИ

7 псковских предприятий имеют задолженность по заработной плате на 28 миллионов рублей. В том числе ЗАО «ДСК» - 26 миллионов рублей. Об этом сегодня, 4 июля, в ходе координационного совещания в администрации города сообщил представитель псковского Центра занятости, передает корреспондент Псковского агентства информации.

38 организаций в июне предупредили о сокращении 99 сотрудников в течение года. Неполная рабочая неделя введена в 8 организациях, где работают 789 человек.

По данным службы занятости, в Пскове в июне было зарегистрировано 706 безработных. При этом за месяц появилось 618 вакантных мест. Трудоустроить удалось 71 человека. Кроме того, в июне были трудоустроены 197 несовершеннолетних псковичей.