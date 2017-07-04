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Общество

Подготовлен план празднования Дня города в Пскове на 6 листах

7 июля оргкомитет по подготовке и празднованию Дня города в Пскове утвердит план мероприятий на 6 листах. Об этом начальник городского управления культуры Юрий Мартынов на координационном совещании 4 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

Основные мероприятия пройдут в субботу, 22 июля. В этот же день жители и гости города увидят фейерверк.

Также Юрий Мартынов назвал четыре главные площадки праздника: Детский парк, Октябрьская площадь, набережные Псковы и Великой.

«Подшаманьте свои территории, фасадики, окошечки, поздравьте сотрудников и от себя, и от нас, поощрите и пригласите на наши городские мероприятия», - обратился к присутствующим глава Пскова Иван Цецерский.

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