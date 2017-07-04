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Общество

Торговый путь: ПАИ-live c Ольгой Толстобровой

Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live из отеля «Покровский» стала заместитель директора Псковского кооперативного техникума Ольга Толстоброва. Накануне крупнейшее кадровое агентство России опубликовало результаты опроса, по результатам которого самой популярной «первой» работой у жителей Псковской области стала работа продавцом. Как готовят профессиональных «менеджеров по продажам», насколько эта профессия требует специального образования и каков профессиональный уровень псковских продавцов — об этом и не только шла речь в интервью с Ольгой Толстобровой.

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