Торговый путь: ПАИ-live c Ольгой Толстобровой
Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live из отеля «Покровский» стала заместитель директора Псковского кооперативного техникума Ольга Толстоброва. Накануне крупнейшее кадровое агентство России опубликовало результаты опроса, по результатам которого самой популярной «первой» работой у жителей Псковской области стала работа продавцом. Как готовят профессиональных «менеджеров по продажам», насколько эта профессия требует специального образования и каков профессиональный уровень псковских продавцов — об этом и не только шла речь в интервью с Ольгой Толстобровой.