Псковские писатели стали лауреатами международного конкурса «Мир без войн, насилия и фашизма»

19:25, 04 июля 2017, ПАИ

Псковские писатели стали лауреатами международного конкурса «Мир без войн, насилия и фашизма», сообщается на сайте регионального отделения Союза писателей России.

Литературный конкурс «Приключение приходит само» («Мир без войн, насилия и фашизма») на протяжении порядка тридцати лет проходит в Польше под неизменным руководством Бронислава Крыха, его основателя и теперь уже главы фонда «Правое дело».

В этом году на конкурс поступило примерно 1 тысяча работ из разных стран, но приехать в Польшу на церемонию вручения наград смогли участники из Польши, Германии, России и Латвии. Еще одна церемония награждения лауреатов состоится в Москве, в ноябре, для чего будет организована отдельная передача.

В Польшу, в местечко Овнице на торжество приехали российский консул Павел Ерин (Познань), Келлер Энрико – заместитель мэра г. Альтландсберг (10 км. от Берлина), староста района Суленцин – Адам Башинский, будущий мэр Слонска – Марек Янковский.

От Пскова в Польшу приехали авторы Александр Павлов (Себежанин), представивший на конкурс несколько своих стихотворений и переводов с белорусского языка и Вита Пшеничная (рассказ «По перрону 30 метров, или Так просто»).

Один из вечеров был посвящен знакомству с творчеством лауреатов, на которой присутствовал профессор русского языка, переводчик Лешек Энгелькинг (Варшавский университет), особо отметивший выступления именно псковских авторов.