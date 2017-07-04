В 27 учебных учереждениях в Пскове заменят окна

16:51, 04 июля 2017, ПАИ

27 учебных учереждений в Пскове получили средства на замену окон. Об этом заявил начальник Управления образования Пскова Игорь Прокофьев на координационном совещании в администрации города 4 июля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«В нескольких детсадах будет решен вопрос с теневыми навесами. Ремонтируются 4 аварийные кровли, в том числе в трех школах», - рассказал Игорь Прокофьев.

Также начальник Управления образования Пскова заверил Ивана Цецерского, что к первому сентября работы по ремонту детского сада инженерно-лингвистической гимназии будут окончено.

«То есть 120 детей мы сможем принять?», - поинтересовался глава Пскова. Игорь Прокофьев ответил утвердительно: «Да. Особенно сложная ситуация с приемом детей 2014 года рождения».