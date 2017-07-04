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Общество

Противопожарный рейд прошёл в Пушкинских Горах

4 июля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провели профилактический рейд в посёлке Пушкинские Горы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Жителям поселка разъяснили требования пожарной безопасности в летний период, правила поведения на водоемах и вблизи них. По итогам рейда под роспись проинструктированы 10 человек, распространено 10 листовок,  проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в пожароопасный период в лесах. 

Доведена информация об административной и уголовной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

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