Противопожарный рейд прошёл в Пушкинских Горах

21:17, 04 июля 2017, ПАИ

4 июля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провели профилактический рейд в посёлке Пушкинские Горы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Жителям поселка разъяснили требования пожарной безопасности в летний период, правила поведения на водоемах и вблизи них. По итогам рейда под роспись проинструктированы 10 человек, распространено 10 листовок, проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в пожароопасный период в лесах.

Доведена информация об административной и уголовной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.