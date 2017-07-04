0
17:37
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
17:19
Валерий Миронов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
16:43
Торговый путь: ПАИ-live c Ольгой Толстобровой
15:01
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:26
Воинское захоронение в невельской деревне Турки-Перевоз будет благоустроено
11:54
Новый мир красоты
10:30
В июле в Псковской области ожидаются осадки выше нормы и до 30 градусов тепла
Еще новости
Общество

«Почта России» планирует создать собственную платёжную систему

«Почта России» создаст платежную систему, которая позволит оплачивать штрафы и налоги, коммунальные услуги и услуги, предоставляемые населению различными организациями, товары и доставку посылок (в том числе из интернет-магазинов), сообщает ТАСС.

Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Объектом закупки является «выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, создание связанного платежного функционала (платежной системы), а также оказание услуг по сопровождению их прикладного программного обеспечения». Начальная цена контракта составляет 1,42 млрд рублей.

На создание платежной системы в рамках закупки планируется направить около 400 млн рублей, а около 1 млрд рублей будет направлено на развитие системы ГИС ЖКХ.

«Платежная система разрабатывается «Почтой России» для создания новых каналов по предоставлению платежных услуг (банки, розничные сети, терминалы самообслуживания, мобильные каналы и т.п.)», - сообщил представитель «Почты России». Платежная система обеспечит предприятию возможность приема платежей по универсальной технологии через все возможные каналы.

Основные мероприятия по созданию платежной функциональности «Почты России» планируется завершить к середине 2018 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
04 июля 2017
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
Валерий Миронов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
04 июля 2017
Валерий Миронов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Торговый путь: ПАИ-live c Ольгой Толстобровой
04 июля 2017
Торговый путь: ПАИ-live c Ольгой Толстобровой
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
04 июля 2017
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Воинское захоронение в невельской деревне Турки-Перевоз будет благоустроено
04 июля 2017
Воинское захоронение в невельской деревне Турки-Перевоз будет благоустроено
В июле в Псковской области ожидаются осадки выше нормы и до 30 градусов тепла
04 июля 2017
В июле в Псковской области ожидаются осадки выше нормы и до 30 градусов тепла
«Торговый» ПАИ-live начнется в 15:00
04 июля 2017
«Торговый» ПАИ-live начнется в 15:00
Правительство запретило перевозить детей до 7 лет без автокресла
03 июля 2017
Правительство запретило перевозить детей до 7 лет без автокресла 2

Идет загрузка...