«Почта России» планирует создать собственную платёжную систему

16:55, 04 июля 2017, ПАИ

«Почта России» создаст платежную систему, которая позволит оплачивать штрафы и налоги, коммунальные услуги и услуги, предоставляемые населению различными организациями, товары и доставку посылок (в том числе из интернет-магазинов), сообщает ТАСС.

Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Объектом закупки является «выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, создание связанного платежного функционала (платежной системы), а также оказание услуг по сопровождению их прикладного программного обеспечения». Начальная цена контракта составляет 1,42 млрд рублей.

На создание платежной системы в рамках закупки планируется направить около 400 млн рублей, а около 1 млрд рублей будет направлено на развитие системы ГИС ЖКХ.

«Платежная система разрабатывается «Почтой России» для создания новых каналов по предоставлению платежных услуг (банки, розничные сети, терминалы самообслуживания, мобильные каналы и т.п.)», - сообщил представитель «Почты России». Платежная система обеспечит предприятию возможность приема платежей по универсальной технологии через все возможные каналы.

Основные мероприятия по созданию платежной функциональности «Почты России» планируется завершить к середине 2018 года.