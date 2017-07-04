Пляжное знакомство обернулось для великолучанки пропажей телефона

16:59, 04 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках задержан молодой человек, подозреваемый в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

32-летняя гражданка познакомилась на пляже с несколькими отдыхающими. Незнакомцы предложили продолжить знакомство за распитием спиртного. Встреча продолжилась в квартире великолучанки на улице Холмской. Здесь хозяйка через некоторое время заснула, а когда проснулась, то увидела, что один из гостей забрал ее мобильный телефон и скрылся.

Потерпевшая сразу же сообщила о произошедшем в полицию. В результате проведенных стражами порядка оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в кратчайшие сроки был установлен и задержан.

Это – ранее судимый горожанин, 1998 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято. Проводится расследование.