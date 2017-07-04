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Псковские таможенники обнаружили пропажу 3240 бутылок рома

Псковские таможенники обнаружили пропажу 3 тысяч 240 бутылок рома.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, в зоне таможенного контроля Себежского таможенного поста было размещено транспортное средство с прицепом. Автопоезд под управлением водителя латвийской фирмы-перевозчика следовал из Латвии в Россию с товаром «ром», помещённым под процедуру «таможенного транзита». Товар следовал в адрес московской фирмы-получателя.

В результате таможенного досмотра установлено, что отсутствует часть товара, заявленного в товаросопроводительных документах. Согласно товаросопроводительным документам перемещалось 17 тысяч 412 бутылок (емкостью 0,7 литра) ямайского рома «Капитан Морган». Фактически же в грузовом отделении находилось 14 тысяч 172 бутылки с ямайским ромом. 270 коробок с 3240 бутылками рома отсутствовали.

При перевозке в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита перевозчик обязан доставить товары и обеспечить сохранность товаров, таможенных пломб и печатей либо иных средств идентификации, если они применялись.

Псковская таможня выявила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.9 КоАП РФ.

В отношении латвийской фирмы возбуждено дело об административном правонарушении.

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