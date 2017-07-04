Крупную партию косметики AVON пытался перевезти через псковскую таможню монгольский контрабандист

17:42, 04 июля 2017, ПАИ

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Бурачки (российско-латвийская граница) Псковской таможни пресекли перемещение скрытого товара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданин Монголии, въезжая в Российскую Федерацию, перемещал товар в технологических полостях микроавтобуса: 30 упаковок краски для волос, произведенной в Италии, общим весом 7 килограммов, 69 упаковок с польским кремом для лица, весом 14,2 килограмма, 15 упаковок с польской маской для лица - 2,4 килограмма, польский гель для умывания, весом 1,4 килограмма, 1,2 килограмма тоника для лица, и 10 упаковок с молочком для рук, весом брутто 1,6 килограмм, маркированных товарным знаком «AVON» были скрыты от таможенного контроля.

Кроме косметической продукции в тайниках размещалось 8 бутылок с алкогольной продукцией, общим объемом более 6 литров. Также гражданин Монголии сокрыл от таможенного контроля и 20 пар бывшей в употреблении обуви разных размеров и моделей, общим весом более 9 килограммов.

В отношении гражданина Монголии, проживающего в Венгрии, возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ по факту сокрытия товаров от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих обнаружение товаров при перемещении их через таможенную границу Евразийского экономического союза.

В итоге общее количество единиц сокрытого от таможенного контроля товара составило 166 штук, весом 47 килограмм. Товар изъят и размещен на ответственное хранение.