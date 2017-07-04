Билеты на поезда дальнего следования можно будет купить за 120 суток

19:40, 04 июля 2017, ПАИ

С декабря Российские железные дороги (РЖД) начнут продавать билеты на поезда дальнего следования за 120 суток до отправления, сообщил глава департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Максим Шнейдер. Об этом пишет ТАСС.

«Принято решение о вводе действия нового графика в декабре текущего года. Мы открываем глубину продажи за 120 суток, то есть уже в декабре откроется продажа на апрель», - сказал он.

С прошлого года у россиян появилась возможность покупать билеты на поезда дальнего следования за 60 дней до отправления. Ранее этот срок составлял 45 дней.