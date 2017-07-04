0
21:08
127-летняя жительница Кабардино-Балкарии стала самым пожилым гражданином России
19:44
Методички по профилактике подростковых самоубийств разработали в Псковской области
17:37
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
17:19
Валерий Миронов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
16:43
Торговый путь: ПАИ-live c Ольгой Толстобровой
15:01
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:26
Воинское захоронение в невельской деревне Турки-Перевоз будет благоустроено
Еще новости
Общество

Билеты на поезда дальнего следования можно будет купить за 120 суток

С декабря Российские железные дороги (РЖД) начнут продавать билеты на поезда дальнего следования за 120 суток до отправления, сообщил глава департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Максим Шнейдер. Об этом пишет ТАСС.

«Принято решение о вводе действия нового графика в декабре текущего года. Мы открываем глубину продажи за 120 суток, то есть уже в декабре откроется продажа на апрель», - сказал он.

С прошлого года у россиян появилась возможность покупать билеты на поезда дальнего следования за 60 дней до отправления. Ранее этот срок составлял 45 дней.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

127-летняя жительница Кабардино-Балкарии стала самым пожилым гражданином России
04 июля 2017
127-летняя жительница Кабардино-Балкарии стала самым пожилым гражданином России
Методички по профилактике подростковых самоубийств разработали в Псковской области
04 июля 2017
Методички по профилактике подростковых самоубийств разработали в Псковской области
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
04 июля 2017
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
Валерий Миронов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
04 июля 2017
Валерий Миронов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Торговый путь: ПАИ-live c Ольгой Толстобровой
04 июля 2017
Торговый путь: ПАИ-live c Ольгой Толстобровой
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
04 июля 2017
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Воинское захоронение в невельской деревне Турки-Перевоз будет благоустроено
04 июля 2017
Воинское захоронение в невельской деревне Турки-Перевоз будет благоустроено
В июле в Псковской области ожидаются осадки выше нормы и до 30 градусов тепла
04 июля 2017
В июле в Псковской области ожидаются осадки выше нормы и до 30 градусов тепла

Идет загрузка...