Методички по профилактике подростковых самоубийств разработали в Псковской области

19:44, 04 июля 2017, ПАИ

4 июля в администрации Псковской области прошло заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе под председательством губернатора Андрея Турчака. Особое внимание участники совещания уделили вопросу профилактики правонарушений среди подростков и в отношении их, а также суицидальных настроений среди подростков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Как рассказал и.о. начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников, ведомство разработало и направило в органы местного самоуправления и образовательным организациям информационные и методические материалы по профилактике суицидального поведения среди подростков, работе с детьми и родителями в кризисных ситуациях, защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Со всеми муниципальными образованиями региона проведены семинары и совещания по вопросу профилактики деструктивного поведения среди подростков. В октябре пошлого года во всех образовательных учреждениях региона пришел единый урок безопасности в сети Интернет, а в 151-й образовательной организации провели родительские собрания по раннему выявлению потребления наркотических средств несовершеннолетними. Всего в прошлом году в профилактических мероприятиях приняли участие порядка 50 тыс родителей. В этом году был также проведен «Единый день родительских собраний», посвященный профилактике наркомании среди детей. В нем участвовало более 12,5 тыс родителей, добавил Геннадий Барышников.

Сотрудники правоохранительных органов в целях предупреждения деструктивного поведения в подростковой среде провели 30 рейдов по местам досуга молодежи в Псковской области, проверили студенческие общежития. В рамках профилактических операций специалисты рассказывали молодым людям о вреде употребления наркотических и психотропных веществ. Лекциями и беседами удалось охватить порядка 1,3 тысяч учеников школ и 900 студентов.

«Приказами и инструкциями с этой темой бороться бесполезно, — сказал Андрей Турчак. — У нас у всех дети, и все зависит от семьи, от школы, и куда он после школы идет, и есть ли ему чем заниматься».

Глава региона обратил внимание на необходимость проведения профилактической работы в рамках летней оздоровительной кампании. «Это уникальная возможность пообщаться с детьми, со специалистами, привести интересных спикеров, чтобы они пообщались с детьми на эти темы», — подчеркнул он.

Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Олег Тушмалов поинтересовался у Геннадия Барышникова, в каждой ли школе созданы службы психологической помощи подросткам. Губернатор напомнил о школьной службе медиации, куда в сложной жизненной ситуации могут обратиться не только школьники, но и их родители. «Этому вопросу Госуправление уделяет особое внимание, и каждый родитель и ребенок имеют возможность обратиться за помощью», — ответил и. о. начальника Управления.

Также в рамках заседания участники обсудили меры противодействия незаконному ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территорию России через таможенные пункты, расположенные на территории Псковской области и вопросы, связанные с развитием и эксплуатацией на территории регионааппаратно-программного комплекса «Безопасный город». По словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД России Леонида Бураковского, на сегодняшний день в Пскове установлена 81 уличная камера видеонаблюдения и восемь камер — в Великих Луках. Они размещены в наиболее криминогенных районах и местах массового скопления людей и помогают сотрудникам правоохранительных органов в установлении правонарушителей и очевидцев преступлений, а также незамедлительно направлять наряды полиции к местам преступлений. По словам заместителя начальника полиции, в местах установленных камер заметно снизилась криминогенная обстановка. В связи с этим он выразил заинтересованность УМВД России по Псковской области в дальнейшем развитии комплекса и дооснащении его камерами более высокого разрешения.

Андрей Турчак поручил начальнику Государственного управления по связи и массовым коммуникациям Юрию Колесникову до конца июля провести презентацию проектов и предложений инвесторов по развитию АПК «Безопасный город» в регионе.