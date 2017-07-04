Росгвардия обеспечила безопасность на праздниках в Себежском районе

19:50, 04 июля 2017, ПАИ

Росгвардия обеспечила безопасность и правопорядок при проведении праздничных мероприятий в Себеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В Себеже прошли торжественные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования Себежского района, а также 58-й встрече ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения России, Беларусии и Латвии (Курган Дружбы).

В охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности приняли участие сотрудники подразделения ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области.

«Во время проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено», - подчеркнули в пресс-службе.