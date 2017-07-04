В Псковской области подвели итоги мониторинга готовности детских оздоровительных лагерей к летнему сезону

20:02, 04 июля 2017, ПАИ

Эксперты Общероссийского народного фронта в рамках реализации проекта ОНФ «Равные возможности – детям» провели мониторинг готовности детских оздоровительных лагерей в Псковской области к летнему сезону 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В реестре государственного предприятия области «Центр детского отдыха и оздоровления» 22 летних оздоровительных лагеря, в их числе муниципальные и частные. Стоимость путевок в нынешнем сезоне составила от 10 тысяч 50 рублей до 39 тысяч 528 рублей.

Также активисты Народного фронта провели выездные проверки качества предоставляемых услуг, в том числе безопасности отдыха детей, организацию быта, питания, работу педагогов. В ходе проверок общественники посетили лагеря «Солнечный», «Стремительный», имени Космонавтов в Печорском районе и лагеря «Солнечный», «Звездный» в Великолукском районе.

Два лагеря в Печорском районе – специализированные спортивные, где юные спортсмены отдыхают и тренируются после учебного года. «В этих лагерях для детей реализуется спортивный режим. Загородному спортивно-оздоровительному лагерю имени Космонавтов более 50 лет. В текущем году в нем реализуется только одна смена. Отсутствие дополнительного финансирования со стороны городского муниципалитета и управления образования не позволяет не только организовать три смены, но и осуществить текущий ремонт зданий. На территории лагеря расположен спортивно-тренировочный комплекс, оставшийся с советского времени. Турники, лестницы, металлические брусья, футбольное поле имеют импровизированный вид и не соответствуют принятым размерам и оснащению. Территория лагеря не огорожена, ворота отсутствуют. По территории лагеря проходит стихийно возникшая грунтовая дорога, ведущая к коттеджному поселку. Жилые и административные корпуса сильно изношены, чердачные стекла выбиты, кровля в ненормативном состоянии. Обогрев спальных комнат при необходимости осуществляется печками. Туалеты и умывальники расположены на улице. Несмотря на то, что инфраструктура и постройки в лагерях старые, организация спортивной жизни детей насыщенная. В других лагерях мы увидели обширные программы мероприятий, работают кружки, секции. Питанием довольны и дети, и их родители», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Эксперты ОНФ отметили, что в проверенных муниципальных лагерях материально-техническая база старая, однако территории чистые, ухоженные, все противопожарные мероприятия соблюдены, администрация делает все возможное исходя из имеющихся ресурсов. Опрос родителей показал, что в целом они довольны организацией детского отдыха. По мнению общественников, основной проблемой в организации летнего оздоровительного детского отдыха в регионе является недостаточное финансирование. В результате загородные лагеря работают с неполной загруженностью.

По результатам мониторинга готовности загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону региональное отделение ОНФ в Псковской области инициировало предложение к администрации региона о том, чтобы на условиях частно-государственного и муниципального партнерства обновить материально-техническую базу детских оздоровительных лагерей.