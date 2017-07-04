На конкурс стихов и песен о мосте в Крым прислано более тысячи произведений

20:13, 04 июля 2017, ПАИ

За месяц на конкурс «Мы строим мост» поступило более 1000 произведений, посвященных мосту через Керченский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

Работы приходят со всех уголков России: от Калининграда до Владивостока. Как сообщили в инфоцентре, среди авторов много крымчан, в том числе жителей Керчи, которые ежедневно наблюдают за тем, как возводится мост. Пишут стихи и на другом берегу – в станице Тамань.

«Пожалуй, ни одному строящемуся мосту не посвящали столько песен и стихов. Конкурс только добрался до «экватора», а заявок уже больше тысячи. Сотни авторов – от Крыма до Камчатки – выразили свое отношение к большой стройке, к важному историческому решению. Эти работы наполнены живой, яркой действительностью. В них – современная история, которая происходит на наших глазах», — рассказал заслуженный артист России, продюсер, композитор Виктор Дробыш.

Написали песни и стихи про мост также жители Белоруссии, Молдавии, Эстонии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Венгрии, Германии, Австрии и Греции. Возраст авторов не ограничен. Самому младшему участнику 6 лет, старшему – 92 года. Многие присылают не одну, а сразу несколько работ, а кто-то участвует в конкурсе семьями. Среди авторов есть бывшие военнослужащие, учителя, строители, инженеры-конструкторы, БАМовцы, пилоты, летчики, актеры и врачи.

Транспортному переходу посвящают частушки, тосты, оды и даже поэмы. Кроме того, на конкурс поступило около 200 музыкальных произведений. Среди авторов много бардов, есть также музыкальные коллективы, ансамбли, профессиональные вокалисты.

Как подчеркнули в инфоцентре, конкурс продолжается, посвятить песню или стихотворение строящемуся мосту через Керченский пролив может любой желающий. Работы принимаются на сайте моста до 31 июля. 5 августа звездное жюри выберет победителей.

Оценивать работы будут российские исполнители: Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы – Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая. Команду строителей в жюри представляет один из проектировщиков моста Константин Хоменко.

«Автора лучшего стихотворения ждет поездка на стройку века. Самые интересные работы войдут в поэтический сборник «Крымский мост». Музыкальная композиция, которая займет первое место, будет представлена на международном конкурсе «Новая волна» в Сочи в исполнении звезды эстрады. Ее автор примет участие в съемках клипа», — сообщили в инфоцентре.