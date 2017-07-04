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Общество

Немецкий пенсионер на раритетном тракторе доехал до Петербурга

Около двух тысяч километров преодолел пожилой путешественник Винфрид Лангнер он родного местечка Лауенферде в Нижней Саксонии до России, пишет ТАСС.

4 июля он добрался до конечной точки своего маршрута — центра Санкт-Петербурга. Пенсионер на раритетном тракторе привлек внимание прохожих и сотрудника дорожно-патрульной службы, который заинтересовался не трактором, а нарушением правил парковки.

81-летний путешественник по договоренности с Генеральным консульством Германии в Санкт-Петербурге приехал к Таврическому саду, который располагается недалеко от офиса немецких дипломатов. Его трактор сразу окружили журналисты и любопытные горожане с детьми, которые хотели узнать подробности путешествия и сделать фотографии ретромашины и самого водителя. «Я немного ошарашен тем, что вижу вокруг меня столько людей, которые интересуются мной. Но я очень рад, что меня так сердечно встретили», — признался Винфрид Лангнер.

Он рассказал, что уже успел пообщаться с россиянами в других городах, например в Калининграде, где он задержался из-за поломки задней оси трактора. По словам путешественника, местные жители помогли ему устранить дефект и сумели объясниться с ним, несмотря на языковой барьер. «Мы все отремонтировали, люди мне помогли. Было тяжеловато с русским языком, но, объясняясь руками, ногами и знаками, мы друг друга понимали», — рассказал Винфрид Лангнер.

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