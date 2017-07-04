Трое великолучан подозреваются в краже денег, ноутбука и телефона
Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили местных жителей, которые подозреваются в совершении кражи из дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Ночью 3 июля в Великих Луках из дома по улице Новоселенинской совершена кража денег, ноутбука и мобильного телефона. Ущерб составил 14 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые мероприятия и установили подозреваемых. Ими оказались трое горожан 22-24 лет.
В ходе обысков часть похищенного изъята. Ведется расследование.