Жители Псковской области могут позвонить по телефону доверия УМВД

22:55, 04 июля 2017, ПАИ

УМВД России по Псковской области напоминает о круглосуточной работе телефона доверия. Он входит в систему горячей линии МВД России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в его помощью каждый гражданин в режиме реального времени имеет возможность сообщить о преступных посягательствах и правонарушениях, совершаемых либо совершенных сотрудниками органов внутренних дел.

Все поступающие сообщения проходят обязательную регистрацию в установленном порядке и по ним осуществляются соответствующие проверки.

Контактный телефон: (8112) 59-22-33.