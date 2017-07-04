Шахназаров выступает за запрет рекламу кино на телевидении

21:37, 04 июля 2017, ПАИ

Генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров считает, что Россия могла бы перенять опыт Франции, где запрещена реклама фильмов на телевидении, поскольку позволить себе это, в основном, могут только крупные американские кинокорпорации. Такое мнение режиссер высказал в интервью ТАСС.

Шахназаров убежден, что Россия должна защищать свой кинорынок. «Довольно успешная защита рынка действует во Франции, но у нас не хотят это брать», - пояснил генеральный директор студии.

«Там, например, запрещена реклама фильмов на телевидении. У нас телевидение, конечно, категорически против. Но это правильная идея, потому что она идет на пользу французскому кино», сказал режиссер, добавив, что у французов нет денег на рекламу на ТВ, а у американских кинематографистов - есть.

«Французы делают проще: запрещено всем, - сказал Шахназаров. - Таким образом, американские компании к ним не могут предъявить претензии, что они демпингуют, нарушают правила ВТО. В результате это уравнивает шансы: билборды, внешняя реклама - это все гораздо дешевле, французы способны это делать. На мой взгляд, эти моменты можно было бы применять и у нас».

Также Шахназаров прокомментировал инициативу, которая предполагает наряду с госпошлиной ввести обязательное отчисление в размере 5 млн рублей с каждого фильма, при этом для российского кино эти 5 млн будут возвратные. «Конечно, должны быть гарантии, что деньги вернут, - сказал он. - Но пока это на уровне инициативы, ничего не принято, и, как мне кажется, вряд ли будет принято».

При этом, напомнил режиссер, во Франции нет «входа» за 5 млн, там есть наценка на билеты. «И опять - на все билеты, не только на американские, но и на французские, - сказал гендир «Мосфильма». - И эта наценка идет в национальный фонд развития кино. Поскольку там, как и везде, рынок захвачен американцами, получается, что именно американцы и субсидируют в французское кино».