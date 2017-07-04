Шахназаров выступает за запрет рекламу кино на телевидении
Генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров считает, что Россия могла бы перенять опыт Франции, где запрещена реклама фильмов на телевидении, поскольку позволить себе это, в основном, могут только крупные американские кинокорпорации. Такое мнение режиссер высказал в интервью ТАСС.
Шахназаров убежден, что Россия должна защищать свой кинорынок. «Довольно успешная защита рынка действует во Франции, но у нас не хотят это брать», - пояснил генеральный директор студии.
«Там, например, запрещена реклама фильмов на телевидении. У нас телевидение, конечно, категорически против. Но это правильная идея, потому что она идет на пользу французскому кино», сказал режиссер, добавив, что у французов нет денег на рекламу на ТВ, а у американских кинематографистов - есть.
«Французы делают проще: запрещено всем, - сказал Шахназаров. - Таким образом, американские компании к ним не могут предъявить претензии, что они демпингуют, нарушают правила ВТО. В результате это уравнивает шансы: билборды, внешняя реклама - это все гораздо дешевле, французы способны это делать. На мой взгляд, эти моменты можно было бы применять и у нас».
Также Шахназаров прокомментировал инициативу, которая предполагает наряду с госпошлиной ввести обязательное отчисление в размере 5 млн рублей с каждого фильма, при этом для российского кино эти 5 млн будут возвратные. «Конечно, должны быть гарантии, что деньги вернут, - сказал он. - Но пока это на уровне инициативы, ничего не принято, и, как мне кажется, вряд ли будет принято».
При этом, напомнил режиссер, во Франции нет «входа» за 5 млн, там есть наценка на билеты. «И опять - на все билеты, не только на американские, но и на французские, - сказал гендир «Мосфильма». - И эта наценка идет в национальный фонд развития кино. Поскольку там, как и везде, рынок захвачен американцами, получается, что именно американцы и субсидируют в французское кино».