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Общество

Продлён срок упразднения ФМС и УФСКН

Премьер-министр России Дмитрий Медведев перенес срок упразднения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральной миграционной службы (ФМС) с 1 июля 2017 года до 1 октября. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает РБК.

В январе 2015 года стало известно, что в Кремле задумались передать МВД полномочия ФСКН и ФМС. В апреле 2016 года президент России Владимир Путин подчинил ФСКН и ФМС Министерству внутренних дел России (МВД).

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