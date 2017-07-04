Продлён срок упразднения ФМС и УФСКН
Премьер-министр России Дмитрий Медведев перенес срок упразднения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральной миграционной службы (ФМС) с 1 июля 2017 года до 1 октября. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает РБК.
В январе 2015 года стало известно, что в Кремле задумались передать МВД полномочия ФСКН и ФМС. В апреле 2016 года президент России Владимир Путин подчинил ФСКН и ФМС Министерству внутренних дел России (МВД).