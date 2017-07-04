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Общество

Определён самый популярный браузер

Эксперты исследовательских компаний NetMarketShare и StatCounter выяснили, что самым популярным браузером является Google Chrome, пишет «Российская газета».

За год количество пользователей Google Chrome только выросло. NetMarketShare отмечают, что доля Chrome выросла на 10,71%, а StatCounter - на 63,21%.

Доля пользователей Firefox увеличилась на 4%, Microsoft Edge стали использовать на 0,54%пользователей больше. При этом Internet Explorer потерял более 14% аудитории, хотя по-прежнему опережает Safari, Edge и Operа.

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