Определён самый популярный браузер

22:19, 04 июля 2017, ПАИ

Эксперты исследовательских компаний NetMarketShare и StatCounter выяснили, что самым популярным браузером является Google Chrome, пишет «Российская газета».

За год количество пользователей Google Chrome только выросло. NetMarketShare отмечают, что доля Chrome выросла на 10,71%, а StatCounter - на 63,21%.

Доля пользователей Firefox увеличилась на 4%, Microsoft Edge стали использовать на 0,54%пользователей больше. При этом Internet Explorer потерял более 14% аудитории, хотя по-прежнему опережает Safari, Edge и Operа.