Полиция продолжает разыскивать псковичку с бородавками

09:28, 05 июля 2017, ПАИ

ОМВД России по Псковскому району разыскивает Цветкову Наталью Анатольевну 1990 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Последний раз женщину видели 10 июня текущего года на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. И до настоящего времени местонахождение Цветковой неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета: матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтая футболка, серая куртка, коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.