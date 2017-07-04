В Пскове задержан нетрезвый водитель-рецидивист

09:32, 05 июля 2017, ПАИ

Дорожной полицией Пскова задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские остановили у дома по улице Пригородной автомашину «ВАЗ», которой управлял 45-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.