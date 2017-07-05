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Общество

Поддельные банкноты выявила полиция в одном из финучереждений Пскова

В Пскове полиция изъяла денежные банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМДВ России по Псковской области.

4 июля в одном из финансовых учреждений областного центра обнаружены две фальшивые купюры  -  номиналом  в  пять тысяч и тысячу рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

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