Поддельные банкноты выявила полиция в одном из финучереждений Пскова

09:42, 05 июля 2017, ПАИ

В Пскове полиция изъяла денежные банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМДВ России по Псковской области.

4 июля в одном из финансовых учреждений областного центра обнаружены две фальшивые купюры - номиналом в пять тысяч и тысячу рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.