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Монтаж систем отопления под ключ

О русском климате не зря говорят: «Девять месяцев зима, а остальное – лето». Кому, как не жителям частных домов и коттеджей, это известно лучше, чем всем остальным. Загородное жилье всегда ассоциируется с теплом и уютом. Теплый дом для его хозяина – это наличие надежного источника отопления и его эффективная работа. Выбор системы отопления дома, это самый важный момент в его эксплуатации.

Монтаж систем отопления под ключ состоит из консультативной, проектной и установочной частей. Весь процесс, начиная от выбора оборудования и места установки, до тестирования системы осуществляют квалифицированные инженеры.

Выбор системы отопления

Прогрессивные технологии в системе отопления используют новые источники энергии. Такие инновации как плэн, геотермальные и гидротермальные системы, возможно, получат в скором будущем широкое распространение. Пока по статистике продаж отопительного оборудования, на эти виды приходится всего 3% от общего объема. Лидируют традиционные методы отопления (не считая печей и каминов): воздушное, электрическое и водяное.

Воздушное отопление работает на принципе циркуляции горячего и холодного воздуха. Основное оборудование – теплогенератор и система воздуховодов, вместо привычных батарей. Монтаж воздушного отопления возможен при возведении нового дома или при его капитальном ремонте.

Электрическое отопление

Электрическое отопление реализуется при помощи конвекторов и систем «теплый пол». Электрический котел используется в водяном отоплении. Начальные вложения в монтаж и оборудование дома электро конвекторами минимальны, но стоимость эксплуатации будет высокой. Системы «теплый пол» экономичнее конвекторов, но она не может функционировать как основной источник тепла.

Водяное отопление осуществляется при помощи котла и радиаторов (батарей). Это самый распространенный вид обогрева в независимости от вида используемого топлива. Котлы для водяного отопления работают на газе, электричестве, твердом и жидком топливе. Выпускаются и универсальные – гибридные котлы. Они позволяют использовать два вида топлива. Использование двухконтурного котла упрощает устройство горячего водоснабжения дома.

Газовые котлы экономичны в использовании, но их эксплуатация ограничивается газифицированными районами.

Электрический котел прост в обслуживании, безопаснее и дешевле газового. За счет количества расходуемой электроэнергии, этот котел нельзя назвать экономичным видом оборудования.

Котлы, работающие на жидком топливе – на мазуте, отработке и солярке, требуют установки дополнительных емкостей для хранения топлива. Разработка проекта и монтаж относительно не дороги, но для его эксплуатации потребуются повышенные меры безопасности.

Твердотопливный котел – достаточно популярен в нашей стране. Топливом для такого котла служат: дрова, уголь, паллеты, опилки, стружка.

После выбора котла необходимо определиться с системой радиаторов, труб и расходников.

Проектирование и монтаж системы отопления в частных домах

Следующим этапом в подготовке к монтажу системы отопления, является проектирование. В него входит:

При возникновении такой необходимости, инженерная компания проводит согласовательные и разрешительные работы. Подбор и закупку качественного оборудования, комплектующих и приборов лучше доверить компании, производящей монтаж. Как правило, оборудование приобретается у надежных поставщиков и сертифицированных производителей. Многолетнее сотрудничество и оптовые закупки гарантируют предоставление скидок, которые отражаются на уменьшении общих затрат.

После согласования всех работ, стоимости и сроков с заказчиком, начинаются установка инженерных коммуникаций. Завершается процесс пусконаладочными процессами, тестированием системы и сдачей ее заказчику с гарантией на качество выполненных работ.

Монтаж систем отопления под ключ обеспечивает стабильную работу оборудования на длительный срок, его эффективную службу и тепло в вашем доме.

На инженерном сайте компании «МосИнжГрупп» http://www.mskgrp.ru/montazh-inzhenernyh-sistem/montazh-otopleniya-chastnogo-doma монтаж систем отопления под ключ, а также всевозможные нюансы, связанные с этой темой, подробно изложены. За дополнительной информацией переходите на сайт, обозначенный выше.

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