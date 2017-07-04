Депутат Госдумы Александр Козловский посетил дом своего деда в Усвятском районе

10:13, 05 июля 2017, ПАИ

В ходе рабочей поездки в Усвятский район депутат Государственной Думы Александр Козловский посетил дом, построенный его дедом, Александром Сабанцевым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Депутат Государственной Думы Александр Козловский не просто родом из Псковской области – здесь жили его деды и прадеды. В ходе рабочих поездок по региону Александр Николаевич старается выбрать время, чтобы посетить места, связанные с семейной историей. В Усвятском районе это дом в деревне Церковище, построенный его дедом.

«Дед с юности славился своей богатырской силой, уже в 14 лет запросто поднимал два пуда, – рассказал Александр Козловский. – В войну, когда трудился подростком в колхозе, таскал кули с зерном по сто килограмм. Очень любил читать, был отличником в школе, к сожалению, доучиться не дала война».

Александр Козловский вспоминает, что его дед славился своим умением валять валенки, занимался этим с юношеских лет всю жизнь. Многие люди обращались к нему с просьбой свалять валенки. В сороковые годы сам сделал запруду, построил водяную мельницу, которую местные власти, впрочем, велели разобрать, чтобы не конкурировал с колхозом. В тридцатые годы семьи Сабанцевых коснулось раскулачивание: несмотря на то, что никаких работников они не держали, семья, где к тому времени было уже восемь детей, работала не покладая рук и считалась зажиточной.

«Этот дом построен в 1957 году, то есть ему уже 60 лет, – отметил Александр Козловский. – А дом, как видите, до сих пор крепкий, хороший. В нашей семье все мужчины умели работать со столярным и плотницким инструментом».

По словам депутата Госдумы, построить дом, посадить дерево и вырастить детей должен каждый настоящий мужчина. «Это те основы воспитания, которые должны передаваться из поколения в поколение, чтобы Россия всегда была крепкой и сильной державой», - заключил он.

В преддверии всероссийского Дня семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля, Александр Козловский пожелал всем семьям Псковской области «жить дружно, в мире и согласии, хранить любовь и семейные традиции».