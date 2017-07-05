Сегодня в Пскове ограничат движение из-за крестного хода

09:49, 05 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 5 июля, в Пскове будет временно ограничено движение автотранспорта. Проезд планируется ограничить с 13:00 до 15:00 по маршруту Крестовское шоссе – Октябрьский проспект – улица Советская – Псковский кремль. Напомним, ранее Псковское агентство сообщало, что сегодня до Пскова дойдет международный крестный ход, посвященный 100-летию начала подвигов новомучеников и исповедников церкви русской.

Напомним, что крестный ход по маршруту Могилёв - Витебск - Великие Луки — Псков начался 27 мая в Могилёве (Белоруссия). Всего паломники пройдут более 500 км, постоянно соборно совершая в пути молитву и регулярные молебны на остановках. В настоящее время они находятся в Псковской области.