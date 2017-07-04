Гражданин Латвии пытался провезти через псковскую таможню пистолет

09:59, 05 июля 2017, ПАИ

В ходе совместного осмотра сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области и Псковской таможни легкового транспортного средства в штатном отделении для мелких вещей под передним пассажирским сиденьем был обнаружен газовый пистолет марки EKOL VOLTRAN Mod.8000, калибра 9 мм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданин Латвии, покидая таможенную территорию Евразийского экономического союза, не задекларировал в установленном порядке и не предъявил таможенному контролю незаконно перемещаемый товар.

По результатам экспертизы сотрудники ведомства примут решение о наличии в действиях лица признаков преступления, либо административного правонарушения.