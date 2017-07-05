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Общество

2000 десантников, 40 самолетов и 400 единиц техники примут участие в учениях ВДВ под Псковом

Около 2 тысяч военнослужащих и более 400 единиц военной и специальной техники примут участие в учениях Воздушно-десантных войск России в Псковской области, которые начались сегодня, 5 июля, и продлятся до 7 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В рамках учений будет произведена переброска подразделений двух соединений ВДВ с боевой техникой в район Псковской области по воздуху. В переброске войск задействованы более 40 самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России, в том числе более 20 самолетов Ил-76

После переброски вертолетами ВВС и ПВО военного округа в район выполнения учебно-боевых задач, часть сил займется подготовкой действий в качестве тактического десанта. Во взаимодействии с подразделениями Псковского соединения, переброшенные десантники захватят полевые и стационарные аэродромы с объектами условного неприятеля. После преодоления водной преграды силы совершат суточный марш на боевой технике по полевым и рокадным дорогам и пересеченной местности в западной части Псковской области.

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