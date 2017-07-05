163 человека пострадали от укусов клещей в Псковской области за минувшую неделю

10:32, 05 июля 2017, ПАИ

С 27 июня по 4 июля 2017 в Псковской области от укусов клещей пострадали 163 человека, в том числе 41 ребенок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области.

За анализируемый период обратившиеся с укусами клещей зарегистрированы на всех территориях области, кроме Красногородский, Куньинского, Палкинского и Стругокрасненского районов.

Кроме того, с начала сезона в лечебно-профилактические учреждения обратилось всего 2232 людей, из них дети - 607.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.