0
10:11
2000 десантников, 40 самолетов и 400 единиц техники примут участие в учениях ВДВ под Псковом
09:57
Умер писатель Даниил Гранин
21:08
127-летняя жительница Кабардино-Балкарии стала самым пожилым гражданином России
19:44
Методички по профилактике подростковых самоубийств разработали в Псковской области
17:37
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
17:19
Валерий Миронов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
16:43
Торговый путь: ПАИ-live c Ольгой Толстобровой
Еще новости
Общество

163 человека пострадали от укусов клещей в Псковской области за минувшую неделю

С 27 июня по 4 июля 2017 в Псковской области от укусов клещей пострадали 163 человека, в том числе 41 ребенок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области.

За анализируемый период обратившиеся с укусами клещей зарегистрированы на всех территориях области, кроме Красногородский, Куньинского, Палкинского и Стругокрасненского районов.

Кроме того, с начала сезона в лечебно-профилактические учреждения обратилось всего 2232 людей, из них дети - 607.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

2000 десантников, 40 самолетов и 400 единиц техники примут участие в учениях ВДВ под Псковом
05 июля 2017
2000 десантников, 40 самолетов и 400 единиц техники примут участие в учениях ВДВ под Псковом
Умер писатель Даниил Гранин
05 июля 2017
Умер писатель Даниил Гранин 1
127-летняя жительница Кабардино-Балкарии стала самым пожилым гражданином России
04 июля 2017
127-летняя жительница Кабардино-Балкарии стала самым пожилым гражданином России
Методички по профилактике подростковых самоубийств разработали в Псковской области
04 июля 2017
Методички по профилактике подростковых самоубийств разработали в Псковской области
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
04 июля 2017
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
Валерий Миронов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
04 июля 2017
Валерий Миронов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Торговый путь: ПАИ-live c Ольгой Толстобровой
04 июля 2017
Торговый путь: ПАИ-live c Ольгой Толстобровой
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
04 июля 2017
Стартовал «торговый» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Идет загрузка...