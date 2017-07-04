7 июля состоится контрольный матч между великолукским ФК «Луки-Энергия» и смоленским «ЦРФСО»

10:25, 05 июля 2017, ПАИ

7 июля ФК «Луки-Энергия» проведёт двенадцатый контрольный матч с ФК «ЦРФСО» из Смоленска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе великолукского футбольного клуба.

Матч «Луки-Энергии» и «ЦРФСО» пройдёт на поле стадиона «Экспресс». Начало игры в 14:00 часов. Это будет уже шестая встреча великолукской и смоленской команд. Вся история взаимоотношений «Луки-Энергии» со смоленской командой выглядит следующим образом – 0:2, 0:0, 1:1, 0:3 и 1:1.

Для великолукской команды встреча в пятницу с «ЦРФСО» двенадцатый контрольный матч нынешнего межсезонья. В семи из них «Луки-Энергия» одерживала победы, три завершила вничью и один проиграла, именно смоленскому «ЦРФСО». Великолучане забили 23 мяча в ворота соперников, пропустив в свои семь.