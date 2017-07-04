В Плюсском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль

10:35, 05 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 5 июля, в 07:50 в Плюсском районе на 184-м километре трассы Р-23 произошло с участием грузового и легкового автомобилей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.