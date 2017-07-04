Полицейские по горячим следам задержали преступника, застрелившего мужчину в усвятском кафе

10:42, 05 июля 2017, ПАИ

В Усвятах задержан местный житель, подозреваемый в убийстве. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 3 июля около 21.30 часов в местном кафе был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в области грудной клетки. Полицейские по горячим следам установили личность подозреваемого и задержали его.

Им оказался местный житель, 1954 года рождения. У гражданина изъято охотничье ружье с патронами. По имеющимся данным, произошедшему предшествовал конфликт между подозреваемым и погибшим.

В настоящее время Великолукским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области проводятся необходимые следственные действия.