0
17:37
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
16:22
В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве
15:41
В июне в Пскове сильным ветром повалило 49 деревьев
09:00
Дети пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса под Псковом
09:07
Рейсовый автобус из Белоруссии столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер» в Пустошкинском районе
17:15
15-летнюю псковичку ищут в Крыму
16:01
ДТП за перекрестком улиц Труда и Текстильной в Пскове затрудняет движение
Еще новости
Происшествия

Полицейские по горячим следам задержали преступника, застрелившего мужчину в усвятском кафе

В Усвятах задержан местный житель, подозреваемый в убийстве. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области,  3  июля около 21.30  часов в местном кафе был обнаружен  труп мужчины с огнестрельным ранением в области грудной клетки. Полицейские  по горячим следам установили личность подозреваемого и задержали его.

Им оказался местный житель, 1954  года рождения. У гражданина изъято  охотничье ружье с патронами. По имеющимся данным, произошедшему предшествовал конфликт  между подозреваемым  и  погибшим.

В настоящее время Великолукским межрайонным следственным отделом Следственного управления  Следственного комитета  РФ  по Псковской области проводятся необходимые следственные действия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
04 июля 2017
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве
04 июля 2017
В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве 9
В июне в Пскове сильным ветром повалило 49 деревьев
04 июля 2017
В июне в Пскове сильным ветром повалило 49 деревьев
Дети пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса под Псковом
04 июля 2017
Дети пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса под Псковом
Рейсовый автобус из Белоруссии столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер» в Пустошкинском районе
03 июля 2017
Рейсовый автобус из Белоруссии столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер» в Пустошкинском районе
15-летнюю псковичку ищут в Крыму
01 июля 2017
15-летнюю псковичку ищут в Крыму
ДТП за перекрестком улиц Труда и Текстильной в Пскове затрудняет движение
30 июня 2017
ДТП за перекрестком улиц Труда и Текстильной в Пскове затрудняет движение 1
Псковские газовики отработали оперативные действия по ликвидации утечки газа
30 июня 2017
Псковские газовики отработали оперативные действия по ликвидации утечки газа

Идет загрузка...