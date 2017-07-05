Виталий Мутко пообещал российским болельщикам доступные билеты на ЧМ-2018

10:57, 05 июля 2017, ПАИ

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что для российских болельщиков на чемпионате мира по футболу 2018 года могут установить четвертую ценовую категорию на билетыЮ сообщает «Национальная служба новостей».

Право на приобретение таких билетов имеют граждане страны-хозяйки мундиаля. Но окончательное решение остается за ФИФА.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.