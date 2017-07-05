Анатолий Сердюков возглавил совет директоров «Роствертола»

11:00, 05 июля 2017, ПАИ

Бывший министр обороны России, индустриального директора авиационного комплекса «Ростех» Анатолий Сердюков избран председателем совета директоров авиастроителельной компании «Роствертол», которая входит в холдинг «Вертолеты России». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Заседание совета директоров компании состоялось 4 июля.

Ранее Анатолий Сердюков был переизбран в совет директоров «Вертолетов России» и вошел в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Кроме того, Сердюков является индустриальным директором авиационного кластера корпорации «Ростех», входит в состав совета директоров АО «ОДК», АО «Технодинамика», АО «КРЭТ». 29 июня Сердюков также стал членом совета директоров КамАЗа.