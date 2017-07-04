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Теплоход со свадьбой на борту врезался в опору моста в Петербурге

Прогулочный теплоход со свадьбой на борту вечером 4 июля столкнулся с опорой моста Ломоносова через реку Фонтанку в Петербурге. Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Северо-Западу, невеста и гостья госпитализированы в городскую больницу.

На судне находились примерно 35 человек. «По предварительной информации, причиной столкновения стал отказ рулевого управления», – сообщает о начале проверки транспортная полиция.

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