Теплоход со свадьбой на борту врезался в опору моста в Петербурге

11:05, 05 июля 2017, ПАИ

Прогулочный теплоход со свадьбой на борту вечером 4 июля столкнулся с опорой моста Ломоносова через реку Фонтанку в Петербурге. Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Северо-Западу, невеста и гостья госпитализированы в городскую больницу.

На судне находились примерно 35 человек. «По предварительной информации, причиной столкновения стал отказ рулевого управления», – сообщает о начале проверки транспортная полиция.