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Политика

В Китае начнет работу российский телеканал «Катюша»

Российский Первый канал и Центральное телевидение КНР договорились о запуске в Китае телеканала «Катюша» - первого российского телеканала для китайской аудитории, сообщает «Интерфакс».

Соответствующее соглашение было подписано 4 июля в Кремле по окончании встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в присутствии глав государств.

В соответствии с подписанным во вторник соглашением, вещание телеканала "Катюша" в Китае должно начаться до конца 2017 года.

Зрители в КНР получат возможность увидеть лучшие культурные, познавательные, просветительские программы, создаваемые в России, познакомиться с российским искусством, наукой, историей и кинематографом.

«Катюша» станет одним из немногих зарубежных телеканалов, получивших разрешение на вещание в Китае. Программы, снятые на русском языке, будут переводиться и субтитрироваться на китайский.

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