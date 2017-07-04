В Китае начнет работу российский телеканал «Катюша»

11:11, 05 июля 2017, ПАИ

Российский Первый канал и Центральное телевидение КНР договорились о запуске в Китае телеканала «Катюша» - первого российского телеканала для китайской аудитории, сообщает «Интерфакс».

Соответствующее соглашение было подписано 4 июля в Кремле по окончании встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в присутствии глав государств.

В соответствии с подписанным во вторник соглашением, вещание телеканала "Катюша" в Китае должно начаться до конца 2017 года.

Зрители в КНР получат возможность увидеть лучшие культурные, познавательные, просветительские программы, создаваемые в России, познакомиться с российским искусством, наукой, историей и кинематографом.

«Катюша» станет одним из немногих зарубежных телеканалов, получивших разрешение на вещание в Китае. Программы, снятые на русском языке, будут переводиться и субтитрироваться на китайский.