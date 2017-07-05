Средний бал ЕГЭ в Пскове вырос практически по всем предметам

11:49, 05 июля 2017, ПАИ

По сообщению Управления образования по администрации Пскова, в 2017 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в основной период прошли 1022 выпускника 11-х классов и вечерней школы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам координатора ЕГЭ Кучеровой Натальи, единый государственный экзамен в Пскове прошел успешно. Об этом свидетельствуют итоги основных испытаний. Практически по всем предметам средний балл выше, чем в 2016 году. По многим предметам уменьшилось количество неудовлетворительных и увеличилось количество хороших оценок.

Экзамен по профильной математике сдавали 665 выпускников. Средний балл составил 49, что значительно выше по сравнению с 2016 годом (46,2). Доля выпускников, не преодолевших минимальный порог с первого раза, по сравнению с прошлым годом, сократилась в 1,7 раз. Количество «двоек» составило 9,8%, тогда как в 2016 этот показатель составлял 15%.

Результаты выпускников по базовой математике также улучшились. Количество неудовлетворительных оценок сократилось: 26 «двоек» (2,7%), в 2017г. против 42 «двоек» (4,4%) в 2016 году.

Незначительное уменьшение среднего бала наблюдается по русскому языку - 69,7 баллов (в 2016 -72 балла). Кроме того, 25,2% выпускников муниципальных образовательных учреждений (258 человек) смогли набрать свыше 80 баллов по русскому языку (в 2016 - 33%), а 10% (102 человека) получили более 90 баллов (в 2016 - 14%.).

Среди предметов по выбору в основной период наибольшее количество выпускников (573 человека) сдавали обществознание. Наиболее востребованными оказались также история России - 232 человека и физика - 284. Наименьшее количество участников зафиксировано на экзаменах по немецкому языку (16 человек) и французскому языку (1 человек).

В пресс-службе отметили, что по многим общеобразовательным предметам: математике, литературе, физике, информатике, истории, химии, биологии, обществознанию, средние баллы увеличились по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году сто баллов по различным предметам смогли получить 16 выпускников: по русскому языку - 6 выпускников, по физике - 1, по химии - 4, по литературе - 4, по обществознанию 1.

Напомним, что результаты ЕГЭ по 100-балльной шкале будут проставлены в свидетельствах и будут учитываться в конкурсных баллах при поступлении в вузы.