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Политика

Портрет Путина появился на итальянском пшеничном поле

Под итальянской Вероной на поле с пшеницей появилось огромное портретное изображение российского президента Владимира Путина. Автором произведения, которое можно увидеть только с высоты птичьего полета, выступил художник Дарио Гамбарин, передает ТАСС.

Президент России неслучайно был выбран в качестве персонажа для нового портрета. Гамбарин объяснил свое решение грядущей встречей «двадцатки» в Гамбурге. На саммите G20 должны быть решены важные международные вопросы. Во встрече примет участие и российский лидер, который является одним из самых влиятельных политиков современности. Рядом со схематичным портретом художник написал фамилию президента РФ: Путин.

Ранее Гамбарин, который называет себя мастером ландшафтного искусства, уже неоднократно осуществлял подобные инсталляции. Среди его предыдущих работ были портреты Барака Обамы, Дональда Трампа, Фиделя Кастро, папы римского Франциска и Нельсона Манделы. Кроме того, он создавал в своей манере различные плакаты с призывами к миру и справедливости, а также реплики знаменитых живописных работ, например, «Крик» Эдуарда Мунка.

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