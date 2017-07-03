ФСИН разработала оборудование для борьбы с дронами

12:18, 05 июля 2017, ПАИ

Федеральная служба исполнения наказаний разработала оборудование, которое будет блокировать управление дронов и не позволит им залетать на территорию исправительных учреждений, в настоящий момент ведутся испытания комплекса. Об этом сообщает ТАСС.

«Все чаще беспилотные летательные аппараты стали использоваться для доставки в исправительные учреждения запрещённых предметов, в числе которых наркотические средства, мобильные телефоны, спиртосодержащие жидкости и т.п. С помощью сотовых телефонов осужденные могут связываться с сообщниками на воле, организовывать криминальные схемы по выманиванию денег у доверчивых граждан и т.д», - говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН.

В нем отмечается, что «сотрудники научно-исследовательского института ФСИН России разработали и уже приступили к испытаниям комплексов выявления и блокирования систем управления беспилотных летательных аппаратов».

«Защита от нежелательного проникновения на режимную территорию квадрокоптера состоит в том, чтобы перехватить управление и посадить его в обозначенном месте. При подлете БПЛА к территории исправительного учреждения происходит срабатывание системы обнаружения, она определяет уникальный идентификационный номер беспилотника и после этого приступает к захвату управления над ним», - приводит пресс-бюро слова начальника центра изучения проблем управления и организации исполнения наказаний в УИС Сергея Овчинникова.

По словам Сергея Овчинникова, система способна в любое время суток, независимо от погодных и иных условий, исключая влияние человеческого фактора, самостоятельно засечь и приземлить в обозначенном месте любой беспилотник. В сообщении уточняется, что первые испытания системы были проведены в марте 2017 года на базе УФСИН по Республике Татарстан.