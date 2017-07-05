Специалисты псковского Пенсионного Фонда напоминают работодателям о своевременной отчетности

13:54, 05 июля 2017, ПАИ

Отделение ПФР по Псковской области напоминает, что за июнь 10 634 работодателя области должны представить 20 6979 отчетов СЗВ-М на 20 6979 работающих. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Кроме того, с этого года изменились сроки представления отчетности СЗВ-М. Если раньше ее необходимо было сдавать ежемесячно до 10 числа, то теперь – до 15 числа включительно.

Поскольку 15 и 16 число выпали на выходной день, то срок сдачи сведений продлен до 17 июля включительно. Не позднее этой даты работодатели региона должны представить в Пенсионный фонд России сведения о своих сотрудниках, работавших в марте, по форме СЗВ-М, с указанием следующих сведений: страховой номер индивидуального лицевого счета, фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика.

Напомним, что ежемесячная отчетность была введена для того, чтобы определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. По результатам ежемесячной отчетности, специалисты Пенсионного фонда видят, что человек прекратил трудовую деятельность, и без его личного обращения в ПФР ему автоматически производится индексация пенсии. Поэтому очень важно, чтобы работодатели относились к этой работе ответственно, понимая всю её социальную значимость и важность.

В Псковской области созданы условия для тесного взаимодействия страхователей с Пенсионным фондом. Разработаны памятки, проведены семинары для работодателей. Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области напоминает: за нарушения при представлении ежемесячной отчетности введены штрафы. За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений (ежемесячная отчетность) применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. Штраф за несоблюдение порядка представления СЗВ-М в электронной форме - 1 000 рублей (статья 17 Закона N 27-ФЗ).

Более подробно ознакомиться со всеми изменениями в части представления отчетности можно на сайте ПФР в разделе «Страхователям». По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе соцсети «ВКонтакте».