Александр Кузнецов принял участие в заседании рабочей группы по подготовке президиума Госсовета РФ

12:01, 05 июля 2017, ПАИ

4 июля в Москве прошло второе заседание рабочей группы по подготовке президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросу «Об инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса», в котором принял участие заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участники заседания обсудили проект доклада рабочей группы Госсовета, который включает приоритетные стратегические меры по совершенствованию и развитию жилищно-коммунального хозяйства в России и содержит результаты развернутого анализа системы ЖКХ и предложения от регионов по ее дальнейшему реформированию.

В частности, в докладе отмечается, что за последние три года Правительством РФ были проведены существенные преобразования в жилищно-коммунальной сфере — создана не только база для дальнейшего развития отрасли, но и сделан серьезный рывок в повышении ее эффективности и реализации инвестиционного потенциала. Для наведения порядка на рынке управления многоквартирными домами (МКД) введена система лицензирования предпринимательской деятельности по управлению МКД. Реализуется программа капитального ремонта общего имущества в МКД, завершается реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Кроме того, созданы условия для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, для чего принята необходимая законодательная база. В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами запускается новая система государственного регулирования, предусматривающая утверждение единого тарифа по обращению с ТКО на территории субъекта РФ и заключение соглашения между органом государственной власти субъекта и региональным оператором по обращению с ТКО.

Но, несмотря на принятые меры по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, перед отраслью по-прежнему стоят масштабные задачи по комплексной модернизации инфраструктуры с целью улучшить качество жизни населения и повысить инвестиционную привлекательность отрасли. Главной задачей является повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и стоимостью услуг в сфере ЖКХ, а также формирование конкурентного рынка управления жильем. Именно удовлетворенность населения работой различных организаций, обслуживающих сферу ЖКХ, является ключевым показателем эффективного функционирования всей системы.