0
13:17
49 партий должны предоставить в псковский облизбирком сведения о доходах и расходах
12:27
Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября
15:17
Вера Емельянова поздравила себежан с 90-летием района
14:05
Избирательная комиссия Псковской области заверила списки трех политических партий
14:28
Глава Великолукского района: Лариса Семашко уволена в связи с неоднократными нарушениями антикоррупционного законодательства
20:57
Иван Цецерский: Мне есть, что сказать людям
12:56
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
Еще новости
Политика

Александр Кузнецов принял участие в заседании рабочей группы по подготовке президиума Госсовета РФ

4 июля в Москве прошло второе заседание рабочей группы по подготовке президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросу «Об инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса», в котором принял участие заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участники заседания обсудили проект доклада рабочей группы Госсовета, который включает приоритетные стратегические меры по совершенствованию и развитию жилищно-коммунального хозяйства в России и содержит результаты развернутого анализа системы ЖКХ и предложения от регионов по ее дальнейшему реформированию.

В частности, в докладе отмечается, что за последние три года Правительством РФ были проведены существенные преобразования в жилищно-коммунальной сфере — создана не только база для дальнейшего развития отрасли, но и сделан серьезный рывок в повышении ее эффективности и реализации инвестиционного потенциала. Для наведения порядка на рынке управления многоквартирными домами (МКД) введена система лицензирования предпринимательской деятельности по управлению МКД. Реализуется программа капитального ремонта общего имущества в МКД, завершается реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Кроме того, созданы условия для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, для чего принята необходимая законодательная база. В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами запускается новая система государственного регулирования, предусматривающая утверждение единого тарифа по обращению с ТКО на территории субъекта РФ и заключение соглашения между органом государственной власти субъекта и региональным оператором по обращению с ТКО.

Но, несмотря на принятые меры по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, перед отраслью по-прежнему стоят масштабные задачи по комплексной модернизации инфраструктуры с целью улучшить качество жизни населения и повысить инвестиционную привлекательность отрасли. Главной задачей является повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и стоимостью услуг в сфере ЖКХ, а также формирование конкурентного рынка управления жильем. Именно удовлетворенность населения работой различных организаций, обслуживающих сферу ЖКХ, является ключевым показателем эффективного функционирования всей системы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

49 партий должны предоставить в псковский облизбирком сведения о доходах и расходах
04 июля 2017
49 партий должны предоставить в псковский облизбирком сведения о доходах и расходах
Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября
03 июля 2017
Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября
Вера Емельянова поздравила себежан с 90-летием района
01 июля 2017
Вера Емельянова поздравила себежан с 90-летием района
Избирательная комиссия Псковской области заверила списки трех политических партий
30 июня 2017
Избирательная комиссия Псковской области заверила списки трех политических партий
Глава Великолукского района: Лариса Семашко уволена в связи с неоднократными нарушениями антикоррупционного законодательства
28 июня 2017
Глава Великолукского района: Лариса Семашко уволена в связи с неоднократными нарушениями антикоррупционного законодательства 8
Иван Цецерский: Мне есть, что сказать людям
27 июня 2017
Иван Цецерский: Мне есть, что сказать людям 6
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
27 июня 2017
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию 9
Псковское отделение «Единой России» утвердило список кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу
26 июня 2017
Псковское отделение «Единой России» утвердило список кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу

Идет загрузка...