100 тысяч рублей перевел мошеннику житель Новосокольников

12:40, 05 июля 2017, ПАИ

В Новосокольниках мужчина при попытке приобретения автомобиля через Интернет лишился крупной денежной суммы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, местный житель на одном из сайтов в Интернете заинтересовался объявлением о продаже автомобиля по сходной цене. В ходе телефонного общения «продавец» предложил перевести на указанный счет предоплату, а для большей убедительности даже выслал заказчику по электронной почте копию своего паспорта.

В итоге, гражданин перечислил незнакомцу 100 тысяч рублей. Однако, вскоре после этого на контакт с ним выходить перестали. Объявления о продажи машины было удалено. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Установлено, в частности, что мошенник предоставил поддельный паспорт.