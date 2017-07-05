Вице-губернатор Александр Кузнецов обсудил с представителями «Группы ГАЗ» обновление псковского автобусного парка

13:26, 05 июля 2017, ПАИ

4 июля, в ходе рабочей поездки в Москву, заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов провел ряд рабочих встреч. В частности, обсудил ход строительства Псковского перинатального центра с административным директором госкорпорации «Ростех» Петром Раевским и руководителями АО «Инженерный центр ЕЭС», ООО «РТ-СоцСтрой», АО «Гипроздрав». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На встрече с генеральным директором федеральной пассажирской компании Петром Ивановым были подняты вопросы дальнейшего развития железнодорожного направления на Санкт-Петербург (гибкая тарифная политика, повышение качества перевозки, увеличение частоты движения поездов), кассового обслуживания на транспортно-пересадочных узлах в Сущево, Плюссе и Идрице, организации мультимодальных маршрутов, способствующих развитию туристических центров региона в Пушкинских Горах, Изборске и Печорах. Петр Иванов со своей стороны пообещал оказывать всестороннее содействие ФПК в транспортном обеспечении Псковской области.

Также заместитель губернатора Александр Кузнецов провел переговоры с вице-президентом «Группы ГАЗ» Еленой Матвеевой. Предметом обсуждения стали условия единого договора на поставку автобусов с обязательством компании-производителя по оказанию услуг по сервисному обслуживанию и ремонту подвижного состава. Предлагаемое «Группой ГАЗ» решение проблемы эффективности работы автобусного предприятия за счет ввода в парк полной линейки современных автобусов и передачи функций сервисного обслуживания производителю на условиях контракта жизненного цикла, реализовано в Москве начале этого года.

Александр Кузнецов подчеркнул, что подобный способ обновления автобусного парка может быть применен на региональном уровне. Реализация контракта позволит максимально повысить коэффициент технической готовности подвижного состава и обеспечить требуемую регулярность выпуска автобусов на маршруты, отметил он. В итоге стороны договорились о взаимодействии на базе госпредприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс». Первую партию городских низкопольных автобусов марки ЛиАЗ псковский перевозчик может приобрести уже в этом году.

Кроме того, сегодня у заместителя губернатора Александра Кузнецова запланирована встреча в Санкт Петербурге в ООО «Газпром межрегионгаз» с заместителем генерального директора по работе с органами власти и регионами Николаем Исаковым и заместитель начальника управления газификации Романом Филатовым. На встрече будут обсуждаться вопросы соблюдения платежной дисциплины за поставленный природный газ теплоснабжающими предприятиями области и реализация программы газификации области.