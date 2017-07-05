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Двое островичей украли 400 кг болтов

Сотрудниками Псковского линейного отдела МВД России на транспорте раскрыта кража имущества организации транспортной инфраструктуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства, задержаны двое жителей города Остров, которые похитили с участка пути перегона Остров-Дуловская детали верхнего строения пути массой около 400 килограммов.

28-летний и 29-летний безработные сбыли похищенные накладные болты другому жителю города Остров. В настоящее время они дали признательные показания.

Следственным отделением Псковского линейного отдела МВД России на транспорте по установленному факту хищения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Проводится проверка причастности выявленных граждан к совершению аналогичных преступлений.

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