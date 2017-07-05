В происшествии с паломническим автобусом в Псковском районе никто не пострадал

14:58, 05 июля 2017, ПАИ

В происшествии с паломническим автобусом, опрокинувшемся сегодня, 5 июля, в Псковском районе, никто не пострадал. Как стало известно Псковскому агентству информации, автобус не попал в ДТП, а упал на бок когда стоял на обочине, из-за сползания грунта.

По данным ПАИ, в этот момент в нем не было людей. В настоящее время 28 паломников продолжили свой путь на другом автобусе.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что в Псковском районе возле деревни Кудровщина перевернулся автобус с паломниками, возвращавшимися из Крыпецкого Иоанно-Богословского монастыря.