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В происшествии с паломническим автобусом в Псковском районе никто не пострадал

В происшествии с паломническим автобусом, опрокинувшемся сегодня, 5 июля, в Псковском районе, никто не пострадал. Как стало известно Псковскому агентству информации, автобус не попал в ДТП, а упал на бок когда стоял на обочине, из-за сползания грунта.

По данным ПАИ, в этот момент в нем не было людей. В настоящее время 28 паломников продолжили свой путь на другом автобусе.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что в Псковском районе возле деревни Кудровщина перевернулся автобус с паломниками, возвращавшимися из Крыпецкого Иоанно-Богословского монастыря.

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