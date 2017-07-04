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Политика

Промокший Жириновский предложил разогнать Московский гидрометцентр

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал разогнать Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Мосгидромет), сообщают российские СМИ со ссылкой на ЛДПР ТВ.

По его словам, 4 июля он попал под дождь и «промок до нитки». «Даже я видел, что черная туча подошла к Москве. Откройте окно, вы – чиновники Московского гидрометцентра. Почему вы не предупредите, что через 20 минут начнется сильный ливень?» – возмутился Владимир Жириновский.

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