Промокший Жириновский предложил разогнать Московский гидрометцентр
Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал разогнать Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Мосгидромет), сообщают российские СМИ со ссылкой на ЛДПР ТВ.
По его словам, 4 июля он попал под дождь и «промок до нитки». «Даже я видел, что черная туча подошла к Москве. Откройте окно, вы – чиновники Московского гидрометцентра. Почему вы не предупредите, что через 20 минут начнется сильный ливень?» – возмутился Владимир Жириновский.