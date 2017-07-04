Австрийские бизнесмены призывают власти страны снять санкции против России

15:17, 05 июля 2017, ПАИ

Представители австрийского предпринимательского сообщества призывают правительство Австрии рассмотреть меры и возможности для смягчения санкций Европейского Союза в отношении России. Как сообщает портал Euromag.ru, об этом 4 июля, в ходе презентации экономического потенциала Псковской области в рамках первой бизнес-миссии российских регионов в Австрию, заявил вице-президент Палаты экономики Австрии Рихард Шенц.

По его словам, австрийские компании с удовольствием сотрудничают с российскими регионами, и две страны связывают крепкие экономические отношения, однако «предпринимательский климат сегодня страдает от экономических санкций». «Австрийский бизнес отвергает и выступает против использования экономических санкций для достижения политических целей. Палата экономики Австрии старается на политической арене использовать все возможности для того, чтобы эти санкции были смягчены или отменены, поскольку они наказывают невиновных», - добавил он.

Шенц сообщил, что только в первом квартале 2017 года австрийский экспорт в Россию увеличился на 28,1%, а импорт из России вырос на 26,3%. «В этом году мы ожидаем увеличения нашего двустороннего торгового оборота на более 10%», - сказал вице-президент Палаты экономики.

Он также заверил, что несмотря на все сложности и препятствия, австрийские компании продолжают работу в России и намерены инвестировать еще больше в российскую экономику.

Отметим, 4 июля началась серия бизнес-миссий российских регионов в Австрийскую Республику. Первыми свой потенциал и проекты для совместной работы презентовала Псковская область.