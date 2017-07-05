0
16:40
Андрей Турчак ознакомился с ходом строительства домов для переселенцев из ветхого жилья в Печорах
14:31
Владимир Шконда пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
12:58
Василий Дмитриев подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
10:11
2000 десантников, 40 самолетов и 400 единиц техники примут участие в учениях ВДВ под Псковом
09:57
Умер писатель Даниил Гранин
21:08
127-летняя жительница Кабардино-Балкарии стала самым пожилым гражданином России
19:44
Методички по профилактике подростковых самоубийств разработали в Псковской области
Еще новости
Общество

43% россиян оправдывают репрессии

43% россиян считают, что без репрессий было невозможно сохранить порядок в СССР, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ. При этом 68% опрошенных считают несправедливыми судебные решения по делам репрессированных, справедливыми - лишь 16%. Опрос показал также, что только 24% россиян знают о том, что их родственники подвергались репрессиям.

Всероссийский опрос об отношении к массовым репрессиям сталинского режима - первый совместный проект Музея истории ГУЛАГа, Фонда Памяти и ВЦИОМ. В общероссийском телефонном опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет из почти 500 городов, поселков и сел. Опрос проводился в течение трёх дней. Объем выборки составил 1800 респондентов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак ознакомился с ходом строительства домов для переселенцев из ветхого жилья в Печорах
05 июля 2017
Андрей Турчак ознакомился с ходом строительства домов для переселенцев из ветхого жилья в Печорах
Владимир Шконда пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
05 июля 2017
Владимир Шконда пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Василий Дмитриев подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
05 июля 2017
Василий Дмитриев подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
2000 десантников, 40 самолетов и 400 единиц техники примут участие в учениях ВДВ под Псковом
05 июля 2017
2000 десантников, 40 самолетов и 400 единиц техники примут участие в учениях ВДВ под Псковом 1
Умер писатель Даниил Гранин
05 июля 2017
Умер писатель Даниил Гранин 4
127-летняя жительница Кабардино-Балкарии стала самым пожилым гражданином России
04 июля 2017
127-летняя жительница Кабардино-Балкарии стала самым пожилым гражданином России
Методички по профилактике подростковых самоубийств разработали в Псковской области
04 июля 2017
Методички по профилактике подростковых самоубийств разработали в Псковской области
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
04 июля 2017
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку 1

Идет загрузка...