43% россиян оправдывают репрессии

15:49, 05 июля 2017, ПАИ

43% россиян считают, что без репрессий было невозможно сохранить порядок в СССР, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ. При этом 68% опрошенных считают несправедливыми судебные решения по делам репрессированных, справедливыми - лишь 16%. Опрос показал также, что только 24% россиян знают о том, что их родственники подвергались репрессиям.

Всероссийский опрос об отношении к массовым репрессиям сталинского режима - первый совместный проект Музея истории ГУЛАГа, Фонда Памяти и ВЦИОМ. В общероссийском телефонном опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет из почти 500 городов, поселков и сел. Опрос проводился в течение трёх дней. Объем выборки составил 1800 респондентов.